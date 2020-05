Advies OMT: risico's bij kappers en niet-contactsporten beheersbaar

Mensen kunnen binnenkort waarschijnlijk weer aan niet-contactsporten gaan doen zoals tennis, zwemmen en golf.

Als de sporters zich daarbij aan de coronaregels houden, zijn de risico's die deze sporten kunnen opleveren "beheersbaar". Kappers en andere contactberoepen moeten hun klanten vooraf goed bevragen over coronaklachten van hen of hun huisgenoten. Ook moeten ze aan hygiëneregels voldoen. Het dragen van een mondkapje mag, maar hoeft niet.





Dat staat in het nieuwe advies van het Outbreak Management Team (OMT) waarover het kabinet zich woensdag buigt, bevestigen bronnen naar aanleiding van berichtgeving in de Telegraaf. Het kabinet neemt doorgaans de adviezen van het OMT over.

