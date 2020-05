'Geen bewijs dat Kim Jong-un hartoperatie heeft ondergaan'

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft volgens de Zuid-Koreaanse inlichtingendienst geen hartoperatie ondergaan.

Dat meldt het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap. Er was lange tijd onduidelijkheid over de gezondheid van Kim. Er werd gespeculeerd dat hij zou zijn overleden , mogelijk tijdens een hartoperatie. Zuid-Korea zegt nu dat het ervan uitgaat dat Kim niet aan zijn hart is geopereerd.Kim toonde zich zaterdag (lokale tijd) weer tijdens het inspecteren van een fabriek. Op foto's van Noord-Koreaanse media leek hij gezond. De leider van het land was bijna drie weken niet in het openbaar gezien. Hij had zelfs de viering van de geboortedag van zijn grootvader, Kim Il-sung, gemist.