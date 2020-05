Scholen in Chinese stad Wuhan weer open

Bijna alle scholen in de Chinese stad Wuhan zijn woensdag weer opengegaan. De scholen waren sinds januari gesloten vanwege de uitbraak van het coronavirus, die begon in Wuhan.

De opening van de scholen vond plaats onder strenge maatregelen. Alle scholieren en docenten droegen mondkapjes, iedereen moest in nette rijen naar binnengaan en voordat ze naar binnen konden werd hun temperatuur opgenomen. Op sommige scholen werden verschillende begintijden ingevoerd, zodat niet alle leerlingen en medewerkers tegelijk zouden aankomen."Het is de eerste keer dat ik zo blij ben om weer naar school te mogen, ondanks dat ik vrijdag een tentamen heb", aldus een scholier uit Wuhan op het Chinese sociale medium Weibo.Het heropenen van de scholen toont aan dat het leven in Wuhan steeds meer normale vormen begint aan te nemen, nadat de stad maandenlang op slot heeft gezeten. Inwoners mochten lange tijd alleen maar hun huis verlaten om boodschappen te doen of naar de dokter te gaan.