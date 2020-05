Nauwelijks nog nieuwe coronabesmettingen in China

Het land meldde twee nieuwe besmettingen in het afgelopen etmaal en twintig gevallen zonder symptomen.

Wuhan

Een dag eerder ging het om één nieuw coronageval en vijftien gevallen zonder symptomen. De twee nieuwe gevallen waren zogenoemde geïmporteerde besmettingen waarbij reizigers uit het buitenland betrokken waren.Het totale aantal bevestigde besmettingen met het coronavirus in China bedraagt nu 82.883, terwijl het dodental onveranderd bleef op 4633, zei de nationale gezondheidsautoriteit.In de Chinese stad Wuhan zijn woensdag bijna alle scholen weer opengegaan. Die waren sinds januari gesloten vanwege de uitbraak van het coronavirus, die begon in Wuhan.Het heropenen van de scholen toont aan dat het leven in Wuhan steeds meer normale vormen begint aan te nemen, nadat de stad maandenlang op slot heeft gezeten. Inwoners mochten lange tijd alleen maar hun huis verlaten om boodschappen te doen of naar de dokter te gaan.