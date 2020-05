Dodental Spanje stijgt opnieuw sneller

Spanje meldt opnieuw een hoger aantal dagelijkse sterfgevallen door het nieuwe coronavirus. Het officiële dodental is woensdag toegenomen met 244 sterfgevallen.





Daarnaast meldde het ministerie van Volksgezondheid in Madrid 996 nieuwe besmettingsgevallen. Het totale Spaanse dodental komt op 25.857 en is daarmee weer iets sneller gestegen. Dinsdag werden er nog 185 nieuwe sterfgevallen gemeld, iets meer dan de aantallen in de dagen daarvoor.Het totale aantal besmettingen staat op 220.325. De stijging van dat aantal nam wel af. Madrid meldde dinsdag nog 1318 nieuwe besmettingsgevallen.Spanje versoepelt sinds enkele weken beetje bij beetje de lockdown-maatregelen. Zolang Spanjaarden een mondkapje dragen , mogen zij weer met het openbaar vervoer reizen. Bij cafés en restaurants kunnen mensen sinds maandag bestellen en afhalen. Sinds zaterdag mogen de Spanjaarden weer naar buiten om te fietsen, hardlopen of een andere sport te beoefenen