Aantal coronadoden Nederland stijgt met 36

Het officiële dodental door het coronavirus is gestegen tot 5204. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft in het afgelopen etmaal 36 sterfgevallen doorgekregen.

© ANP 2020

Het aantal ziekenhuisopnames steeg met 27 naar 11.153. De cijfers zijn niet helemaal actueel, omdat sterfgevallen en opnames soms pas na een paar dagen worden doorgegeven. Het aantal vastgestelde coronabesmettingen steeg naar 41.319. Dat zijn er 232 meer dan op dinsdag. Het werkelijke aantal patiënten ligt hoger, omdat niet iedereen wordt getest.Het aantal nieuwe besmettingen, opnames en sterfgevallen ligt aanzienlijk lager dan op het hoogtepunt van de coronacrisis, eind maart en begin april. Op 24 maart werd aan de GGD'en gemeld dat 580 mensen in ziekenhuizen werden opgenomen. Op 27 maart waren dat er 569. Sinds 18 april is het aantal gemelde opnames niet meer boven de honderd uitgekomen. Op 31 maart stierven 174 mensen, op 2 april 172. Sinds 30 april blijft het aantal doden per dag onder de vijftig.Zuid-Holland heeft de meeste coronagevallen. De ziekte is daar inmiddels vastgesteld bij 8581 mensen. In Noord-Brabant is het coronavirus 8485 keer geconstateerd. Noord-Brabant heeft wel de meeste ziekenhuisopnames en de meeste sterfgevallen.