Belgen mogen thuis weer mensen uitnodigen

Inwoners van België mogen vanaf komende zondag, Moederdag, weer maximaal vier mensen thuis uitnodigen. Bij een volgende afspraak moeten het wel dezelfde mensen zijn.

De Belgische premier Sophie Wilmès maakte de versoepeling woensdag bekend na beraad in de Nationale Veiligheidsraad met de leiders van de deelstaten. Het is gezien de afvlakkende coronabesmettingen tijd om de teugels iets te laten vieren. Afspreken op een terras of balkon heeft de voorkeur en fysieke afstand blijft noodzakelijk, aldus de premier.De winkels mogen maandag hun deuren openen, zoals eerder aangekondigd met strikte inachtneming van strenge regels. Slechts 1 klant per 10 vierkante meter voor maximaal een halfuur is toegestaan. Mond- en neusbedekking wordt sterk aanbevolen. Markten mogen nog niet open.