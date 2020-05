Israël bouwt 7.000 nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever

Internationaal recht beschouwt de hele Westelijke Jordaanoever als bezet gebied

De Israëlische minister van Defensie Naftali Bennett keurde woensdag de bouw goed van 7.000 nederzettingen op de bezette Westelijke Jordaanoever. De nieuwe eenheden zullen worden gebouwd in de nederzetting Efrat in het Gush Etziion-blok op het zuidelijke deel van de Westelijke Jordaanoever, meldde The Jerusalem Post.





De Israëlische regering heeft de opbouw van nederzettingen in het bezette gebied de afgelopen maanden opgevoerd, vooruitlopend op een plan om vanaf juli delen van de Westelijke Jordaanoever te annexeren . De annexatiedrang wordt gevoed door het Amerikaanse "vredesplan" Deal of the Century

© MAROKKO.NL 2020