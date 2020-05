CBR hervat praktijkexamens voor bromfiets en motoren

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) hervat maandag 11 mei de praktijkexamens voor de bromfietsen.

Ook het motorexamen voertuigbeheersing wordt vanaf komende week weer afgenomen, volgens de RIVM-richtlijnen waaronder het houden van 1,5 meter afstand. De motorexamens verkeersdeelneming starten op een later moment, meldt het CBR woensdag. "We onderzoeken nu hoe we dit examen volgens de RIVM-adviezen kunnen afnemen."Het is nog niet bekend wanneer het CBR weer begint met met de overige praktijk- en theorie-examens.