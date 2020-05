DENK-kopstukken spreken steun uit voor Farid Azarkan

Lokale, regionale en landelijke DENK-kopstukken steunen de landelijk fractievoorzitter Farid Azarkan.

Het bestuur, alleen nog bestaande uit DENK-oprichter Selçuk Öztürk en een medestander, kondigde woensdag aan interim-partijleider Azarkan uit de partij te zetten . Maar voorzitters van lokale DENK-fracties in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Enschede, Amersfoort, Arnhem, Eindhoven en Lelystad blijven Azarkan steunen. Ook medeoprichter van de partij Tunahan Kuzu, tot voor kort zelf partijleider, staat achter zijn collega-Kamerlid. De lokale, provinciale en landelijke politici zetten een video online waarin ze zeggen "Azarkan en DENK te steunen". Wat hen betreft blijft Azarkan gewoon partijleider.Met het uit de partij zetten van Azarkan lijkt het conflict binnen DENK tot een kookpunt te zijn gekomen. De oprichters van de partij, Kuzu en Öztürk raakten verwikkeld in een heftige ruzie , die deels via de media werd uitgevochten. Daarop riep Azarkan het bestuur op terug te treden. De meeste bestuursleden gaven hier gehoor aan, maar Öztürk en secretaris Zahir Rana houden vast aan hun bestuurszetel. Met twee overgebleven leden zou het bestuur volgens de statuten overigens geen besluiten mogen maken.Woensdagmiddag geeft Azarkan een persconferentie over een volgende stap.