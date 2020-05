'Kabinet laat coronateugels verder vieren'

Het kabinet gaat de komende weken de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus versoepelen.

Het kabinet wil vanaf volgende week mensen weer toestaan zich met drie of meer mensen buiten te begeven, zolang er wel 1,5 meter afstand wordt gehouden. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving van RTL en De Telegraaf. Op 1 juni zouden de restaurants in aangepaste vorm weer open kunnen gaan.Ook musea en podia zouden vanaf 1 juni weer open mogen, mits de positieve ontwikkelingen van de afgelopen weken in het aantal besmettingen doorzetten.Die voorstellen bespreken de crisiscommissie van het kabinet woensdag. Rond 19.00 uur geven premier Mark Rutte en 'coronaminister' Hugo de Jonge een persconferentie.