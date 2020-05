Aantal coronapatiënten op ic zakt naar 628

Op de intensivecareafdelingen liggen woensdag 628 mensen met het coronavirus. Dat zijn er 16 minder dan dinsdag.

Dat blijkt uit de jongste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Op dit moment liggen er 605 coronapatiënten op de intensive care in Nederland en 23 in Duitsland.Het aantal mensen dat om andere redenen dan Covid-19 op de intensive care ligt is 397.