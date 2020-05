Campagne over veilig verwijderen gebruikte mondkapjes in Marokko (video)

Het onzorgvuldig weggooien van gebruikte mondkapjes vormt een gevaar voor reinigingsdiensten en anderen.

De Marokkaanse regering is een bewustwordingscampagne gestart om burgers te informeren over veilige manieren om van gebruikte mondkapjes af te komen. In een video die wordt uitgezonden op alle nationale televisiekanalen wordt stapsgewijs uitgelegd hoe men zich veilig van de mondkapjes kan ontdoen.









"We gebruiken elke dag miljoenen mondkapjes en we moeten ervoor zorgen dat de gezichtsmaskers een beschermingsmiddel blijven en geen manier om het virus verder te verspreiden", aldus de instructievideo van het Ministerie van Milieu. Het filmpje benadrukt het besmettingsgevaar bij het verwijderen van de mondkapjes als men de binnenkant van gebruikte mondkapjes aanraakt.





"Leg een gebruikt mondkapje nooit direct in de prullenbak", luidt de boodschap in de video. Na gebruik van het mondkapje is het noodzakelijk deze te laten weken in kokend water of een desinfecterend middel om zodoende eventuele bacteriën of virussen te doden.





Om te voorkomen dat gebruikte mondkapjes door anderen wordt hergebruikt worden burgers aangeraden de mondkapjes in kleine stukjes te knippen alvorens deze weg te gooien. Ten slotte moeten burgers het mondkapje in een afgesloten vuilniszak doen en deze pas op straat zetten op dagen dat de vuilnisophaal langskomt.





De video is de laatste in een grootschalige informatiecampagne die tijdens de coronacrisis door verschillende overheidsdiensten zijn tijdens opgezet.

