Fractievoorzitter Azarkan: Ik ben DENK, ik blijf DENK

Farid Azarkan is niet van plan om te vertrekken bij DENK. Dat maakte hij woensdag duidelijk op het partijkantoor in Rotterdam, nadat partijvoorzitter Selçuk Özturk had aangekondigd Azarkan uit de partij te zetten.





"Als het aan mij ligt, blijft hij onderdeel van de fractie. Ik heb hem uitgenodigd, maar hij wilde de afgelopen zes weken niet naar Den Haag komen. Zijn betrokkenheid is gering, maar hij is lid van de fractie." Azarkan zegt met Öztürk en met het derde fractielid, voormalig fractievoorzitter Tunahan Kuzu, te willen praten "om te kijken of we een weg kunnen vinden. Als die er niet is, nemen we een andere beslissing, maar dat is speculeren."



Azarkan zegt dat door "het roekeloze handelen" van Öztürk nu twee DENK's zijn ontstaan. "In de achterban is iedereen verenigd. De ene DENK bestaat uit de partijraad, uit vrijwilligers en de fractie in de Tweede Kamer. Aan de andere kant is er een DENK van twee bestuursleden." Azarkan herhaalde zijn oproep aan de overgebleven bestuursleden, voorzitter Öztürk en secretaris Zahir Rana, om op te stappen.



Tunahan Kuzu, het andere Kamerlid van DENK, zei: "Elke dag waarop je denkt dat het niet slechter kan, wordt het slechter."

"Ik ben DENK, ik blijf DENK en ik heb de steun van heel veel leden. Ik ben nog steeds de fractievoorzitter in de Tweede Kamer, ik ga donderdag nog steeds een debat doen, daar gaat Öztürk niet over", aldus Azarkan. Of en hoe hij het royement gaat aanvechten, liet Azarkan in het midden. Azarkan zal Öztürk niet uit de DENK-fractie zetten.