OV-reizigers moeten vanaf 1 juni verplicht mondkapje op

Reizigers in het openbaar vervoer moeten vanaf 1 juni verplicht een mondkapje dragen. Het kabinet zal dat woensdag bekendmaken, bevestigen ingewijden berichtgeving daarover van de NOS.

Duidelijkheid

© ANP 2020

Het mag daarbij ook gaan om niet-medische mondkapjes. Treinen, trams, bussen en metro's gaan vanaf die datum ook weer meer rijden. Het ov was sinds maart alleen bedoeld voor noodzakelijke ritten, zoals voor mensen met cruciale beroepen. Daarom werd de dienstregeling flink teruggebracht.Het kabinet had het Outbreak Management Team (OMT) om advies gevraagd, omdat het vrijwel onmogelijk is om in het openbaar vervoer 1,5 meter afstand te houden. Als die onderlinge afstand wel strikt gehandhaafd moet worden, dan zou het ov nog hooguit een kwart van de reizigers kunnen vervoeren van het aantal van vóór de coronacrisis, zo had het ministerie van Infrastructuur eerder laten weten.OV-bedrijven hadden zelf ook al gevraagd om mondkapjes in bussen en treinen. Daarnaast moet er duidelijkheid komen over hoe reizigers zich moeten gedragen. Op zes treinstations zijn inmiddels markeringen aangebracht om de reizigersstromen zoveel mogelijk in goede banen te kunnen leiden.De vervoersbedrijven vragen ook om meer geld. Verantwoordelijk staatssecretaris Stientje van Veldhoven is in gesprek over een mogelijk steunpakket, zei ze woensdag voor het crisisberaad.