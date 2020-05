Marokko: Scholier opgepakt wegens vertonen pornovideo tijdens online les

Een scholier in Marokko is door de politie opgepakt nadat hij tijdens een online les een seksvideo vertoonde

De leraar hield op dat moment toezicht op de les en diende een klacht in bij de autoriteiten. De jongen werd zondag opgepakt in zijn ouderlijk huis in Témara.





Sinds 16 maart zijn scholen in Marokko gesloten als onderdeel van de preventiemaatregelen tegen het coronacvrus. Marokkaanse onderwijsinstellingen geven sindsdien thuisonderwijs via internet en televisie.





De jongen wordt beschuldigd van het "hacken" van de les en zal voor de rechter moeten verschijnen.

