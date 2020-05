Italië meldt grootste stijging coronadodental in dagen

buitenland 6 mei 18:50

Het dodental door de uitbraak van het coronavirus in Italië is met 369 gestegen naar 29.684. Het gaat om de grootste stijging van het aantal sterfgevallen in vier dagen.





In het land met circa 60 miljoen inwoners is bij ruim 214.000 mensen vastgesteld dat ze besmet zijn geraakt. 93.245 van die patiënten zijn alweer hersteld. De autoriteiten zeggen dat tot dusver 1,55 miljoen mensen zijn getest op een mogelijke coronabesmetting. Italië heeft wereldwijd na de VS en het Verenigd Koninkrijk het hoogste officiële dodental door het coronavirus. De druk op de Italiaanse zorg blijft wel afnemen. Er lagen woensdag volgens de autoriteiten nog 1333 mensen op de intensive care. Dat waren er een dag eerder nog 1427.