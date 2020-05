Echtelijke ruzie ging vooraf aan drievoudige kindermoord in Casablanca

De Amerikaanse echtgenoot van de vrouw zou naar verluidt hebben gedreigd van zijn vrouw te willen scheiden en de kinderen mee te nemen naar de Verenigde Staten (VS)

Een ruzie tussen de vrouw en haar Amerikaanse echtgenoot lijkt de oorzaak te zijn voor de lugubere daad waarbij de vrouw haar drie jonge kinderen met messteken om het leven bracht. Het familiedrama gebeurde vorige week donderdag in de wijk Hay Hassani in Casablanca.





De vrouw verscheen maandag voor de rechter en vertoonde een verwarde indruk, meldt nieuwsdienst Akhbarona. Volgens de vrouw wilde haar echtgenoot er voor zorgen dat ze de voogdij over haar kinderen zou verliezen en was hij van plan de kinderen meet te nemen naar de VS.





De vrouw drogeerde haar jonge kinderen (3, 7 en 9 jaar) en sneed vervolgens hun polsen door. De vrouw probeerde daarna de hand op zichzelf te slaan. Ze werd bewusteloos aangetroffen naast de levenloze lichaampjes van haar kinderen en werd in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis.





Door de vele onduidelijkheden rondom de daad van de vrouw is de zaak doorgestuurd naar de onderzoeksrechter.

