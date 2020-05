Marokkaanse politie jaagt op strandgangers tijdens hittegolf (video)

De politie heeft bij de handhaving van het uitgaansverbod de afgelopen dagen het aantal patrouilles op Marokkaanse stranden geïntensiveerd

Door de hittegolf die gedurende de vastenmaand Ramadan grote delen van Marokko teistert wordt het steeds moeilijker thuis te blijven en lonkt de verkoeling op het strand. Tientallen mensen die ongeduldig de opheffing van de noodtoestand in Marokko afwachten hebben de afgelopen dagen verkoeling opgezocht op badplaatsen in onder meer Casablanca, Mohammedia en Martil









Jongeren die samenkomen voor het broodnodige verkoelende briesje aan zee, of om een potje te voetballen, zijn echter een doorn in het oog van veiligheidsdiensten in het land. Sinds het ingaan van het uitgaansverbod zijn meer dan 90.000 mensen gearresteerd wegens het trotseren van de preventiemaatregelen tegen het coronavirus.





Ondanks het dalende dagelijkse aantal coronadoden en het stijgende aantal herstelde coronapatiënten in het land, zijn de afgelopen dagen forse stijgingen in het aantal nieuwe besmettingen waargenomen. Ook de besmettingsgraad is de afgelopen dagen weer opgelopen. Iemand die het virus draagt besmet momenteel gemiddeld 1,28 personen.





Zorgminister Khalid Ait Taleb zei onlangs dat Marokko de coronamaatregelen gaat versoepelen als de besmettingsgraad voor langere periode onder de 1 zakt.

