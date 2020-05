Aantal coronabesmettingen Marokko toegenomen met 189

In het laatste etmaal zijn 189 nieuwe infecties met het coronavirus bevestigd. Het aantal besmette personen is opgelopen tot 5.408

In de laatste 24 uur zijn twee personen aan het virus overleden, meldt het Marokkaanse Ministerie van Volksgezondheid woensdagavond. Het aantal doden is daarmee opgelopen tot 183.





Het aantal herstelde personen is vandaag de de symbolische grens van 2.000 gepasseerd. In het laatste etmaal zijn 179 patiënten hersteld en is het totaal aantal herstellingen opgelopen tot 2.017.









De regio Casablanca-Settat noteert met 25,9% het meest aantal bevestigde infecties, gevolgd door Marrakech-Safi (20,8%), Tanger-Tetouan-Al Hoceima (14,1%), Fez-Meknes (12,9%), Daraa-tafilalet (10,5%) en Rabat-Sale-Kenitra (9,1%).



Mohamed Lyoubi van de afdeling epidemiologie van het Ministerie van Volksgezondheid waarschuwt dat de cijfers een vertekend beeld kunnen geven met betrekking tot de geografische vertegenwoordiging van COVID-19 infecties in Marokko omdat bij de bepaling van het aantal besmettingen wordt gekeken naar de woonplaats van een patiënt en niet naar de plek van besmetting.





De relatief grote toename van het aantal nieuwe besmettingen is het gevolg van het signaleren van een aantal nieuwe besmettingshaarden in drie naburige fabrieken in het hart van de industriële zone Sidi Bernoussi in Casablanca. Het gaat om de bedrijven Pretty Shoes, Cochazur, Shoes Diffusion. De drie fabrieken vervaardigen schoenen, allemaal bestemd voor export, voor het Italiaanse merk Geox.





Onder de 1.000 medewerkers van de drie fabrieken werden 150 mensen positief getest op het coronavirus.

