Venezuela arresteert 13 terroristen onder wie twee Amerikanen (video)

De Venezolaanse president Nicolás Maduro zei maandag (lokale tijd) dat de autoriteiten 13 "terroristen" hebben gevangengenomen, onder wie twee Amerikanen die hij beschreef als huurlingen.

Silvercorp

© ANP 2020

Ze zouden betrokken zijn bij een mislukt complot om het land binnen te vallen en hem te verdrijven. Tijdens een gesprek op de staatstelevisie liet Maduro paspoorten en andere identiteitskaarten zien die van Airan Berry en Luke Denman zouden zijn. Hij beschreef hen als werknemers van Silvercorp USA, een beveiligingsbedrijf uit Florida waarvan de eigenaar zondag de verantwoordelijkheid voor de invasiepoging heeft opgeëist.De terroristen zouden zondag via Colombia met snelle boten hebben geprobeerd het land binnen te dringen. De autoriteiten zeiden eerder dat het zou gaan om een door de VS gesteund complot om de regering van Maduro omver te werpen De oppositie zegt dat de vermeende aanval lijkt te zijn geënsceneerd en ontkent iedere betrokkenheid.Een Amerikaanse man genaamd Jordan Goudreau, die Silvercorp USA leidt, heeft zondag een video uitgebracht waarin hij zichzelf identificeert als de organisator van de invasie, samen met de dissidente Venezolaanse militaire officier Javier Nieto.Op de website van Silvercorp wordt Goudreau beschreven als een 'veelvuldig gedecoreerde veteraan van de speciale strijdkrachten in Irak en Afghanistan'. Hij zegt betaald te zijn door oppositieleider Juan Guaidó. Het kantoor van Guaidó spreekt dat met klem tegen.Ruim vijftig landen erkennen Maduro niet als president van Venezuela en zien Guaidó als de rechtmatige leider van een democratische transitie in Venezuela.