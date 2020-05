Trump ontkent betrokkenheid bij 'invasie' in Venezuela

De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat zijn regering niets te maken heeft met een vermeende inval van huurlingen in Venezuela.

Daar zeggen de autoriteiten dat ook Amerikanen zijn opgepakt. De regering van het berooide Zuid-Amerikaanse land zegt een "invasie" vanuit zee te hebben verijdeld. President Nicolas Maduro toonde op televisie de identiteitsbewijzen van twee Amerikanen die zouden zijn aangehouden.De Venezolaanse autoriteiten zeggen dat oppositieleider Juan Guaido huurlingen had ingehuurd. Die aartsrivaal van Maduro spreekt de beschuldigingen tegen. Hij zegt geen afspraken te hebben gemaakt met beveiligingsbedrijven.De VS en veel andere landen zien Guaido als rechtmatige leider van het olierijke land. Dat verkeert in een diepe economische en politieke crisis. Toch heeft Maduro dankzij de steun van het leger nog een stevige greep op de macht.