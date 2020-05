Trump: coronavirus erger dan Pearl Harbour en 11 september

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de coronapandemie de "ergste aanval die het land ooit heeft meegemaakt" genoemd. Trump verweet China opnieuw dat het de verspreiding van het virus geen halt heeft toegeroepen.

"Dit is erger dan Pearl Harbor. Dit is erger dan het World Trade Centre", verwees Trumpo op een bijeenkomst in het Witte Huis naar de aanval in 1941 en de aanslagen op 11 september 2001. "En het had nooit hoeven te gebeuren. Het had aan de bron gestopt kunnen worden, in China. Het had aan de bron gestopt moeten worden en dat is niet gebeurd."Trump wees in een antwoord op een vraag er wel op dat de pandemie de vijand is en niet China. "Ik beschouw de onzichtbare vijand als een oorlog."Minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo had eerder op de dag ook uitgehaald naar de Chinese autoriteiten, die volgens hem nog steeds informatie achterhouden. China had volgens Pompeo de dood kunnen voorkomen van honderdduizenden mensen die overleden zijn tijdens de coronacrisis.