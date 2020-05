Moskeeën Frankrijk hekelen 'discriminatie' bij coronaversoepeling religieuze activiteiten

De aankondiging van de Franse regering over een mogelijke versoepeling van religieuze bijeenkomsten zorgt voor teleurgestelde reacties bij Franse moslims

De Franse premier Edouard Philippe kondigde maandag aan dat de regering bereid is de ​​hervatting van religieuze diensten te overwegen als de ontwikkelingen rondom het coronavirus in het land niet verslechteren. De premier noemde daarbij de streefdatum van 29 mei; het christelijke Pinksterweekend en het joodse Wekenfeest.

De streefdatum schoot bij veel Franse moslims in het verkeerde keelgat. Joodse en christelijke gelovigen hebben daardoor de gelegenheid om aan het einde van de maand het Wekenfeest (Sjavoeot) en het Pinksterweekend te vieren in hun gebedshuizen, maar berooft moslims van de festiviteiten rondom het Eid Al-Fitr. De vastenmaand ramadan eindigt naar verwachting vier dagen vóór de beoogde versoepelingsdatum.





Bestuursvoorzitter van de Grote Moskee in Parijs Chams-Eddine Hafiz benadrukt dat de viering van het einde van de vastenmaand "net zo belangrijk" is als joodse of christelijke feestdagen. Hafiz hekelt de bevoorrechtende houding die door de uitvoerende macht worden uitgedragen en merkte op dat de huidige aanpak "noch de Franse republiek, noch de samenleving, noch de strijd tegen het coronavirus dient".





Hafiz zegt bereid te zijn juridische stappen te ondernemen om de "morele belangen van moslims in Frankrijk" te verdedigen en een ernstig feit van "overduidelijke discriminatie" aan de kaak te stellen.

