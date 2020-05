Woordvoerder president Bolsonaro besmet met coronavirus

De woordvoerder van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro is besmet met het coronavirus. Zijn bureau maakte woensdag bekend dat Otavio do Rego Barros positief heeft getest op het longvirus.

Lockdown geadviseerd

© ANP 2020

De woordvoerder zit nu in quarantaine in zijn huis en heeft geen symptomen van de ziekte Covid-19, meldde zijn bureau. Zijn staf zit ook thuis, in afwachting van de testresultaten.De Braziliaanse president Bolsonaro noemde de ziekte in de afgelopen weken herhaaldelijk een "griepje" en zei dat de maatregelen tegen de verspreiding rampzalig kunnen uitpakken voor de economie. In Brazilië staat het aantal coronabesmettingen inmiddels op ruim 125.000. Tot nu toe zijn ruim 8500 mensen bezweken aan het longvirus.Brazilië telde woensdag ruim tienduizend nieuwe besmettingen met het coronavirus, het hoogste aantal tot dusver. Het aantal doden was met 615 ook hoger dan tot nu toe op een dag gemeten. Er zijn daarnaast nog meer dan 100.000 tests waarvan de uitkomst nog niet is geregistreerd, waardoor het cijfer nog hoger kan komen te liggen.De minister van Volksgezondheid Nelson Teich zei dat lokale autoriteiten een lockdown kunnen instellen als de aantallen niet minder worden. Zo zou er voor de metropool Rio de Janeiro een lockdown zijn geadviseerd.