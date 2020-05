Reizigers weigeren te volle trein te verlaten

Het treinverkeer tussen Weesp en Amsterdam heeft donderdagochtend vertraging opgelopen, omdat in een trein zo veel reizigers zaten dat het niet lukte om 1,5 meter afstand van elkaar te houden.

De trein kon niet vertrekken omdat niemand uit wilde stappen, meldt de Treinverkeersleiding van ProRail. De politie werd opgeroepen om het treinpersoneel te ondersteunen. Ondertussen bleef het spoor versperd. Uiteindelijk is besloten dat alle reizigers de trein moesten verlaten. De trein is daarna leeg vertrokken, zegt een woordvoerder van ProRail.Het openbaar vervoer is alleen bedoeld voor noodzakelijke reizen. De NS rijdt met een aangepaste dienstregeling. Het kabinet maakte woensdagavond bekend dat de reguliere dienstregelingen voor reizigers vanaf 1 juni weer kunnen worden opgestart.