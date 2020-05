Weer kleinere stijging aantal coronadoden Spanje

Het dodental door het coronavirus in Spanje is de afgelopen 24 uur toch weer iets minder snel gestegen dan de dag ervoor.

Het ministerie van Volksgezondheid meldde donderdag 213 nieuwe sterfgevallen tegen 244 op woensdag. Het totale aantal doden door het virus staat nu op 26.070. In het land zijn 221.447 besmettingen vastgesteld, het meeste van alle landen in Europa.Spanje versoepelt sinds enkele weken beetje bij beetje de lockdown-maatregelen. Zolang Spanjaarden een mondkapje dragen, mogen zij weer met het openbaar vervoer reizen. Bij cafés en restaurants kunnen mensen sinds maandag bestellen en afhalen. Sinds zaterdag mogen de Spanjaarden weer naar buiten om te fietsen, hardlopen of een andere sport te beoefenen.