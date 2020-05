Nederlands dodental coronavirus stijgt met 84

In het afgelopen etmaal heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 84 sterfgevallen door het coronavirus doorgekregen.

Het officiële dodental is daarmee opgelopen tot 5288. Het aantal ziekenhuisopnames steeg met 39 naar 11.192. De cijfers zijn niet helemaal actueel, omdat overlijdens en opnames soms pas na een paar dagen worden doorgegeven. Onder de 84 nieuw gemelde doden zijn enkele mensen die al begin april zijn overleden. Sinds 26 april ligt het aantal overleden patiënten elke dag onder de honderd.Het aantal vastgestelde coronabesmettingen steeg naar 41.774. Dat zijn er 455 meer dan op woensdag. Het werkelijke aantal patiënten ligt hoger, omdat niet iedereen wordt getest. De helft van alle patiënten is 60 jaar of ouder.De maatregelen van de overheid tegen het coronavirus werken, concludeert het RIVM. Op 12 maart besloot het kabinet grote bijeenkomsten af te gelasten. Mensen kregen de oproep om zoveel mogelijk thuis te werken. Een paar dagen daarna werden scholen, restaurants, cafés, coffeeshops en sportverenigingen gesloten. Een week later begon het aantal ziekenhuisopnames in alle provincies te dalen.