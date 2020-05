RIVM kritisch over advies mondkapjes

RIVM-kopstuk Jaap van Dissel is kritisch over het advies mondkapjes te gebruiken als 1,5 meter afstand houden niet kan.

Hij blijft erbij dat de maskers "gering effect" hebben en ze niet geschikt zijn als vervanging voor het houden van afstand. Dat zei hij tijdens de briefing over corona door deskundigen in de Tweede Kamer. Ook kan het besluit negatief uitpakken omdat mensen met milde klachten wellicht denken toch naar buiten te kunnen. Daarnaast stelt hij dat mensen maskers vaak verkeerd dragen, bijvoorbeeld binnenstebuiten of ondersteboven. Roken, eten of drinken met een masker verhoogt ook risico op verspreiding. "Men raakt dan eerst het masker aan en vervolgens de ogen of de mond, wat weer kan leiden tot besmetting", zei Van Dissel.Woensdag maakte premier Rutte bekend dat neus-mondmaskers vanaf 1 juni verplicht zijn in het openbaar vervoer, omdat men daar geen 1,5 meter afstand kan houden. Volgens Van Dissel is het wetenschappelijke bewijs over de effectiviteit mager. Het Outbreak Management Team (OMT) heeft dan ook "geen positief advies gegeven voor het gebruik van mondmaskers", zei hij.Het dragen van beter beschermende medische maskers op straat is ook geen optie, denkt Van Dissel. Ook als er genoeg zijn om die behalve aan zorgpersoneel ook aan anderen te verstrekken. Zulke kapjes zijn bedoeld voor korte tijd en maken normaal ademhalen op de lange duur onmogelijk.Van Dissel wilde verder niets zeggen over mondkapjes in het ov of elders in de openbare ruimte. Hij liet zich niet uit over hoe die gemaakt, aangeschaft of gedragen zouden moeten worden. "Het is een besluit van het kabinet."Later donderdag komen er instructies voor het maken van een mondkapje online, hoopt het ministerie van Volksgezondheid.