Minder dan 600 coronapatiënten nog op intensive care

Het aantal coronapatiënten op de intensive care is gezakt tot onder de 600. Op dit moment liggen nog 584 patiënten op de intensive cares.

Dat zijn er 42 minder dan woensdag, aldus het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het centrum verwachtte aan het einde van deze week uit te komen op 500 coronapatiënten op de ic's, maar denkt nu dit aantal niet te halen. "Maar we gaan onveranderd die kant uit. ". Van de coronapatiënten liggen 566 op Nederlandse ic's, 39 minder dan woensdag. Op intensive cares in Duitsland liggen 18 Nederlandse coronapatiënten. Drie mensen zijn teruggebracht naar Nederland.Verder liggen 440 mensen met andere aandoeningen op de intensive care. Dat zijn 43 meer dan op woensdag. Voor elke coronapatiënt die de ic verlaat komt dus iemand met een andere aandoening in de plaats. Dat is goed nieuws, omdat het betekent dat de overige zorg op gang komt, zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.Buiten de intensive cares, dus op de verpleegafdelingen, liggen 1286 mensen met corona. Dat zijn er 45 meer dan woensdag.De versoepeling van de coronamaatregelen zal volgens Kuipers "ongetwijfeld" leiden tot een toename van het aantal patiënten. Hij denkt wel dat de daling voorlopig doorzet en dat de ziekenhuizen nog genoeg capaciteit hebben.