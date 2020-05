VK: Sterftekans coronavirus zwarte gemeenschap vier keer groter

Volgens een analyse van het Britse bureau voor de statistiek (ONS) is de overlijdenskans bij mensen met een zwarte achtergrond meer dan vier keer hoger.

Het nieuwe rapport toont aan dat zwarte mannen in Engeland en Wales 4,2 keer meer kans hebben om te overlijden als ze het dodelijke longvirus COVID-19 oplopen. Onder zwarte vrouwen is het risico 4,3 keer groter. Het overlijdensrisico onder mensen met Bengaalse, Pakistaanse en Indiase achtergrond is eveneens hoger.





Tot 17 april was 83,8% van de coronadoden van blanke etniciteit, maar mensen met een zwarte achtergrond vormden met 6% de grootste etnische groep onder de slachtoffers. Volgens ONS is het verhoogde overlijdensrisico te wijten aan verschillende omstandigheden waarin leden van die groepen woonachtig zijn, zoals gebieden met een sociaal-economische achterstand.





"Geografische en sociaal-economische factoren waren verantwoordelijk voor meer dan de helft van het verschil in risico tussen mannen en vrouwen met een zwart-witte etniciteit," verklaart ONS. "Deze factoren verklaren echter niet het hele verschil, wat suggereert dat er nog andere oorzaken moeten worden geïdentificeerd."





De dood van de eerste gezondheidswerkers in de vroege fase van de uitbraak van het coronavirus in het VK trok veel media-aandacht. De zorgmedewerkers behoorden tot de etnische groepen die in de ONS-analyse naar voren kwamen. In de analyse werd gekeken naar coronavirus-gerelateerde sterfgevallen van 2 maart tot 10 april, die vóór 17 april werden geregistreerd. Gegevens werden gekoppeld aan cijfers van 2011.





Het VK kent met 30.097 dodelijke slachtoffers het hoogste dodental in Europa en het op één na hoogste ter wereld, na de VS, waar meer dan 73.000 mensen zijn omgekomen door het virus.

