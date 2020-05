Ferry repatrieert gestrande Europeanen vanuit haven Tanger naar Franse haven Sète

Het betreft burgers met een Europees paspoort of Franse verblijfsvergunning en met een in Europa geregistreerd voertuig

De ferry's vertrekken naar verwachting 12 en 19 mei, meldt het Franse Consulaat in Agadir op haar website





De Italiaanse reisorganisatie roept de in Marokko gestrande reizigers op zich te melden . Na ontvangst van de aanmelding stuurt het Franse consulaat de lijst met verzoeken naar de autoriteiten in Marokko zodat er toestemming kan worden gegeven om naar de haven van Tanger Med te reizen.





Alleen mensen met een Europees paspoort of Franse verblijfsvergunning en met een in Europa geregistreerd voertuig mogen meereizen. Zonder voertuig is het niet mogelijk aan boord te gaan.

