Marokko: 7 nieuwe coronabesmettingen in gevangenis Tanger 1

Het gaat om vijf gevangenen en twee medewerkers. De gedetineerden zijn afgezonderd en staan onder medisch toezicht. De medewerkers zijn overgebracht naar het regionaal ziekenhuis in Tanger.

De infecties kwamen aan het licht tijdens de grootschalige coronatests in detentiecentra in Marokko. Het overkoepelend orgaan voor gevangenisbeheer en reïntegratie in Marokko (DGAPR) is daarmee begonnen nadat onlangs meer dan 270 besmettingen werden bevestigd in de gevangenis in Ouarzazate, in het zuiden van Marokko.