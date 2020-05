Toerismeminister: 87% Marokkaanse hotels gesloten wegens coronavirus

Van de 3.989 gecertificeerde accommodatiebedrijven in Marokko zijn er nog maar slechts 520 open.

Dat zei de Marokkaanse minister van Toerisme Nadia Fettah-Alaoui eerder deze week. De minister sprak tijdens een bijeenkomst in de Tweede Kamer over de effecten van de pandemie op de Marokkaanse toeristische sector.





Alaoui onthulde dat het aantal hotelovernachtingen met 63% is gedaald sinds het uitroepen van de noodtoestand 19 maart. De daling betreft geclassificeerde accommodatie-instellingen in populaire toeristische centra zoals Marrakech, Agadir, Casablanca, Tanger, Rabat, Meknes en Essaouira.





Volgens Alaoui zal de toeristische sector in Marokko zich niet zo snel herstellen als andere sectoren die zich naar verwachting binnen enkele weken zullen aanpassen. "Iedereen erkent dat de twee sectoren toerisme en luchtvervoer meer steun nodig hebben dan andere sectoren, omdat de crisis wereldwijd is en we de sector niet onafhankelijk kunnen bevorderen", zei Alaoui.





Alaoui gaf aan dat het plan van het Ministerie van Toerisme om de crisis te doorstaan ​​"voorzichtig en progressief" van aard zal zijn door bijvoorbeeld korte vakanties aan te moedigen. Ook zullen campagnes worden opgezet om het binnenlands toerisme aan te moedigen en toeristische producten te diversifiëren.





De ontmoedigende cijfers van deze week komen een week na het besluit van de regering om wetsvoorstel 20.30 aan te nemen ter ondersteuning van de toerisme sector. In het wetsvoorstel van toerismeminister Alaoui zijn specifieke bepalingen opgenomen met betrekking tot reisovereenkomsten, vakantiewoningen en passagiersvervoer.





Toerisme

De toerismebranche is één van zwaarstgetroffen sectoren in Marokko. De branche is goed voort 11% van het BNP en levert de op één na grootste bijdrage aan de Marokkaanse economie. Het nationaal toerismebureau (CNT) verwacht tussen 2020 en 2022 een daling van 39% in het aantal toeristen. Een verlies van €12,6 miljard aan inkomsten.



CNT voorspelt dat de huidige situatie tot december 2020 zal duren en dat het toerisme tegen april 2021 geleidelijk weer op gang zal komen.



Wereldwijd verwacht de VN World Tourism Organization (UNWTO) dat het internationale toerisme in 2020 tot 80% zal dalen, afhankelijk van wanneer de grensafsluitingen en beperkingen voor internationale reizen kunnen worden opgeheven.



In het ergste scenario wordt een verlies van €1,1 miljard voorspeld voor de wereldwijde toeristenindustrie, een ongekende klap volgens de UNWTO.

