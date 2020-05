Marokko: Voor het eerst geen nieuwe coronadoden in etmaal

Voor het eerst sinds de uitbraak van het coronavirus hebben gezondheidsautoriteiten geen nieuwe coronadoden gemeld.

In Marokko zijn tot dusver 183 coronadoden bevestigd. Het aantal herstelde coronapatiënten is opgelopen tot 2.179 nadat donderdag 162 nieuwe herstellingen werden gemeld. Het herstelpercentage onder coronapatiënten in Marokko bedraagt momenteel 39,3%.





Het Marokkaanse Ministerie van Volksgezondheid bevestigde 140 nieuwe besmettingsgevallen. Het totaal aantal besmettingen is daarmee opgelopen tot 5.548.









De besmettingsgraad in Marokko is weer licht gedaald naar 1.07. Zorgminister Khalid Ait Taleb zei onlangs dat Marokko de coronamaatregelen gaat versoepelen als de besmettingsgraad voor langere periode onder de 1 zakt. Dat betekent dat iemand die het virus draagt gemiddeld minder dan één andere persoon aansteekt.





De regio Casablanca-Settat noteert met 27% het meest aantal bevestigde infecties, gevolgd door Marrakech-Safi (20,5%), Tanger-Tetouan-Al Hoceima (14,1%), Fez-Meknes (13%), Daraa-tafilalet (10%) en Rabat-Sale-Kenitra (8,7%).



Het aantal besmettingen in Tanger is de afgelopen dagen relatief fors gestegen. In de wijk Al-Awama in Tanger zijn nieuwe besmettingshaarden ontdekt bij vier bedrijven. Het betreft een auto-onderdelen fabriek, een bakkerij en twee textielbedrijven die sinds kort ook mondkapjes produceren. Veel van de medewerkers wonen in de volkswijken Houmat al-Shouk en Bir al-Shifa.





Ook in detentiecentra in Tanger zijn nieuwe besmettingen bevestigd. In de Tanger 1 gevangenis werden gisteren vijf gedetineerden en twee medewerkers positief getest. Vorige week meldden de autoriteiten dat 15 besmettingen werden geconstateerd in de gevangenis van Sat Village in Tanger.

© MAROKKO.NL 2020