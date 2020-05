Koning Mohammed VI ontslaat generaal na uitbraak coronavirus in militaire basis

Koning Mohammed VI heeft woensdag divisie-Generaal van de Marokkaanse Koninklijke Garde Mimoun Mansouri van zijn functie ontheven

Generaal Abdelaziz Chater is aangesteld als de nieuwe commandant van de Koninklijke Garde. Het ontslag komt na de bevestiging van 130 coronabesmettingen op de militaire basis in Rabat.





Het coronavirus verspreidde zich onder korpsleden nadat een aantal ambtenaren verlof hadden gekregen om families in Rabat en Salé te bezoeken. Door de voortijdige versoepeling van preventiemaatregelen op de militaire basis kon het coronavirus razendsnel om zich heen grijpen onder het 600 personen tellende korps.





De patiënten zijn afgezonderd en worden behandeld in het Mohammed V Militair Ziekenhuis in Rabat. Hun families zijn gescreend en sommige zijn in quarantaine geplaatst in ziekenhuizen in Salé en Rabat en Témara.





De autoriteiten hebben de woonwijken waar de patiënten wonen afgezet om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.





De 74-jarige Mansouri is sinds de jaren zeventig commandant van de Koninklijke Garde. In augustus 2002 promoveerde koning Mohammed VI hem naar de rang van divisie-Generaal.

