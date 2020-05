VS trekt luchtafweer-raketten terug uit Saoedi-Arabië; Iran geen dreigend gevaar meer

De Verenigde Staten hebben vier Patriot-raketbatterijen en tientallen troepen teruggetrokken uit Saoedi-Arabië

Dat meldt de Amerikaanse krant The Washington Post donderdag. De troepen werden ingezet te midden van verhoogde spanningen met Iran.





De militaire middelen werden naar Saoedi-Arabië gestuurd nadat een aanval op oliefaciliteiten de productie van het Saoedische koninkrijk had verlamd . Riyadh en Washington gaven Iran de schuld van de aanslagen op Aramco-installaties. Iran zelf ontkende enige hand te hebben gehad in de golf van niet-opgeëiste aanslagen in de regio. Olietankers in de Perzische Golf werden al enkele maanden geteisterd door verschillende vormen van sabotage.





Naast het terugtrekken van de Patriot-systemen en -troepen hebben de VS al twee straaljager-eskaders verplaatst en overwegen ze hun aanwezigheid in de Perzische Golf te verminderen, aldus de Wall Street Journal.





De terugtrekking van het Patriot-afweergeschut is momenteel aan de gang en is gebaseerd op de overtuiging bij sommige Amerikaanse functionarissen dat Iran "niet langer een onmiddellijke bedreiging vormt voor Amerikaanse strategische belangen".





Ook houdt de VS rekening met eventuele andere uitdagingen, waaronder de steeds grotere rol van China in Azië. Anderen zijn van mening dat een terugtrekking de rol van Iran in de regio zou kunnen aanmoedigen.

