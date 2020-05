Vrijdag vertrekt derde toestel met Nederlanders uit Marokko

De repatriëring van Nederlanders in Marokko ziet er steeds rooskleuriger uit. Dat stelt het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN).

Vrijdag vertrekt het derde toestel, met ongeveer driehonderd passagiers aan boord, vanuit Casablanca richting Schiphol. Mogelijk vliegt ook zondag weer een vliegtuig met Nederlanders terug, die door de coronacrisis in Marokko zijn gestrand. "Als het in dit tempo blijft gaan, kunnen alle mensen mogelijk binnen enkele weken terugkeren", zegt Sahil Achahboun van SMN. Als het vliegtuig dat vrijdag vertrekt is aangekomen, zitten nog zo'n 2100 Nederlanders vast in Marokko. De groepen mensen die terugvliegen worden samengesteld op basis van urgentie. Dat betekent dat bijvoorbeeld zieken, ouderen en zwangere vrouwen voorrang krijgen.SMN benadrukt dat na vrijdag zeker niet alle urgente gevallen terug in Nederland zijn. "Ze menen een volgorde aan te houden, maar er blijft nog veel onduidelijk", zegt Achahboun. "Ook mensen die niet per se 'urgent' zijn komen terug".De repatriëring ging lange tijd moeizaam, mede omdat Marokko het land vanwege het coronavirus streng heeft afgegrendeld. De lockdown in het Noord-Afrikaanse land duurt nog tot zeker 21 mei. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt er alles aan doen te doen om de Nederlanders zo snel mogelijk terug te halen.