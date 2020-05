Slob laat leerachterstanden door thuisonderwijs onderzoeken

Onderwijsminister Arie Slob laat onderzoeken of en in hoeverre kinderen leerachterstand hebben opgelopen in de acht weken thuisonderwijs.

Dat gebeurt niet alleen in het primaire, maar ook in het voortgezet onderwijs, het mbo en het hoger onderwijs. We zijn ook al aan het nadenken hoe we eventueel opgelopen tekorten in de komende tijd kunnen wegwerken", zei Slob vrijdag. Daarbij wordt onder meer gedacht aan zomerscholen. Deze optie ligt op tafel, maar niet als een verplichting, aldus Slob. Zomerscholen bestonden ook voor de coronatijd al om leerachterstanden in te lopen. "Er zal daar misschien een breder aanbod van komen. Maar dat werken we de komende tijd uit", zei hij.De minister denkt dat kinderen graag weer naar school zullen gaan. Hij hoort geluiden van ouders die zeggen dat hun kind blij is weer naar school te gaan, terwijl ze dat eerst niet zo fijn vonden. "Ik hoop dat ze dat vasthouden."Slob is heel blij dat maandag na acht weken de scholen weer kunnen beginnen, ook al is het beperkt, met de helft bezetting en alle voorzorgsmaatregelen. De afgelopen weken konden al wel leerlingen van mensen in vitale beroepen op school terecht.