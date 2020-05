Verdachte vernieling Joods restaurant eerder voor zelfde opgepakt

De verdachte zou dit keer een ruit met een stalen buis hebben vernield en een Israëlische vlag uit het restaurant in brand hebben proberen te steken met een aansteker.

© ANP 2020

De 31-jarige man die vrijdagochtend is aangehouden op verdenking van het vernielen van een ruit van het Joodse restaurant HaCarmel in Amsterdam, is in 2018 door de rechter ook al veroordeeld voor vernielingen aan het restaurant. Hij sloeg toen meerdere ruiten in met een knuppel en stal een vlag uit de etalage van het restaurant. De agenten gebruikten pepperspray toen zij de "agressieve verdachte" arresteerden, meldt de politie vrijdag. De politie heeft camerabeelden veiliggesteld.Omdat het restaurant vanwege de coronacrisis gesloten was, was er op het moment van de vernieling niemand aanwezig in het restaurant op de Amstelveenseweg. HaCarmel is eerder doelwit geweest van vernielingen en begin dit jaar werd een verdacht pakketje voor de deur van het restaurant gevonden. Na onderzoek bleek dat pakketje geen explosieven te bevatten.