Spaanse politie arresteert man op verdenking van aanslagplannen

De Spaanse politie heeft in Barcelona een Marokkaanse man opgepakt die plannen zou hebben gesmeed om een terreuraanslag te plegen.





Hij kwam in beeld in een gezamenlijk onderzoek met de Marokkaanse en Amerikaanse veiligheidsdiensten. "De verdachte was van plan om een terroristische aanslag te plegen, waarvan de details onbekend zijn", liet de Spaanse militaire politie vrijdag in een verklaring weten.

Volgens de autoriteiten heeft de verdachte mogelijk banden met de terreurgroep Daesh. Volgens de Guardia Civil is de verdachte intens geradicaliseerd.