Kroonprins Moulay Hassan viert 17e verjaardag

Een gebruikelijke saluut met 21 kanonschoten verwelkomde de kroonprins van Marokko op de dag dat het eerste kind van koning Mohammed VI op 8 mei in 2003 werd geboren.





Prins Hassan was afgelopen week met zijn vader koning Mohammed VI en zijn oom prins Moulay Rachid aanwezig bij de herdenking van zijn overlijden overgrootvader Mohammed V in het mausoleum in Rabat. Naarmate de kroonprins ouder wordt zien we hem meer en meer verschijnen op diplomatieke aangelegenheden.