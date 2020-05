Trump werkte samen met medewerker die besmet was met coronavirus

De Amerikaanse president Donald Trump werkte deze week nog samen met een medewerker van het Witte Huis die besmet is met het coronavirus. Dat heeft Trump gezegd bij het programma Fox & Friends van Fox News.

Beschuldigingen

Medewerkers van het Witte Huis zijn sinds de man positief testte op het virus ook mondkapjes gaan dragen, zei Trump. Het personeel in de keuken deed dat eerder al, uit voorzorg.Ook een naaste medewerker van vicepresident Mike Pence besmet is met het longvirus, melden meerdere bronnen rond het Witte Huis. Pence zou net met onder meer deze werknemer naar de staat Iowa vertrekken voor overleg daar. De besmette werknemer moest van de vlucht worden gehaald.Tijdens het interview ging de president ook in op zijn beschuldigingen aan het adres van China over het ontstaan van het coronavirus. "Ik denk niet dat China het virus expres heeft losgelaten." Het is volgens Trump afkomstig uit een lab in de stad Wuhan, waar de uitbraak begon.Een onderzoeker van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zei vrijdag dat het virus waarschijnlijk afkomstig is van een vleermuis. Trump reageerde daarop door te stellen dat de WHO "een marionet is van China".