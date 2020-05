Sporen van coronavirus aangetroffen in sperma besmette mannen

Volgens onderzoekers bestaat de kans dat het coronavirus seksueel overdraagbaar is

Chinese onderzoekers die het sperma van 38 met COVID-19 besmette mannen hebben getest ontdekten dat bij zes van hen (16%) het nieuwe coronavirus in hun zaad hadden. Uit de Chinese studie is niet duidelijk of de onderzoekers oude sporen of een actief nieuw virus hebben aangetroffen.





De bevindingen zijn slechts gebaseerd op een klein aantal geïnfecteerde mannen en meer onderzoek is nodig om te zien of seksuele overdracht een rol speelt bij de verspreiding van het coronavirus, stelt het team in een publicatie in de Journal of the American Medical Association.





Volgens onafhankelijke experts zijn de bevindingen interessant maar moeten ze wel met de nodige voorzichtigheid worden bekeken. In andere onderzoeken zijn geen sporen van het virus aangetroffen in het zaad van besmette mannen.





Als kan worden aangetoond dat COVID-19 seksueel overgedragen kan worden zou dat een cruciaal onderdeel kunnen zijn in de preventie.

© MAROKKO.NL 2020