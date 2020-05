27 nieuwe coronabesmettingen op legerbasis Fez

In de Dhar El Mehraz kazerne in Fez zijn 27 personen positief getest op het coronavirus.

Het gaat om 17 onderofficieren en soldaten en 10 anderen van hogere rang, waaronder 3 officieren. De patiënten vertoonden geen symptomen maar uit tests is besmetting met het longvirus COVID-19 bevestigd. Een deel van de patiënten is voor behandeling overgebracht naar het militair ziekenhuis Moulay Ismail in Meknes.





De opkomst van asymptomatische gevallen onder soldaten is een nieuwe bron van bezorgdheid voor Marokkaanse autoriteiten. Op een militaire basis in Rabat werden onlangs 130 besmettingen bevestigd. De uitbraak van het coronavirus op de kazerne was reden voor de Marokkaanse koning om de divisie-Generaal van de Marokkaanse Koninklijke Garde Mimoun Mansouri van zijn functie ontheven.

