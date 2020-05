VS doneert 21 voertuigen aan Marokkaanse speciale eenheden

De Verenigde Staten heeft 21 gespecialiseerde voertuigen overgedragen aan het de Marokkaanse Special Forces (MSOF) van de Koninklijke Strijdkrachten (FAR)

Volgens de Amerikaanse ambassade in Rabat hebben de voertuigen een waarde van meer dan een miljoen dollar. Kolonel Abderrahim Maddah heeft de voertuigen in Tifnit in ontvangst genomen van defensieattaché van de Amerikaanse ambassade kolonel Kenneth Gjone.





Het Amerikaanse leger heeft sinds de start van de gezamenlijke training in 2017 een uitzonderlijke relatie met het MSOF opgebouwd. De eenheden voeren regelmatig gezamenlijke oefeningen uit in Tifnit en andere regio's. "Deze levering markeert het hoogtepunt van dit meerjarige project voor veiligheidssamenwerking in Marokko", zei kolonel Gjone. "De militaire betrekkingen, die al stevig zijn tussen onze twee grote landen, zullen de komende jaren blijven toenemen", voegde hij toe.





De trainingen zijn gericht op het versterken van de capaciteit van MSOF om tegen het einde van het jaar speciale interne commando- en controleactiviteiten uit te voeren.





In 2019 bestelde Marokko voor ruim €9,5 miljard aan wapens uit de Verenigde Staten. Gedurende de eerste maanden van 2020 ondertekende FAR contracten voor de aankoop van 25 tanks en tien antischipraketten voor een geschat aankoopbedrag van €277 miljoen.

© MAROKKO.NL 2020