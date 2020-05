Dodental door corona in Verenigd Koninkrijk boven de 31.000

In het Verenigd Koninkrijk zijn meer dan 31. 000 mensen aan het nieuwe coronavirus overleden.





Onder de nieuwe sterfgevallen was een zes weken oude baby. Het kind had al andere gezondheidsklachten, aldus de nationale gezondheidsdienst NHS.



Het aantal geregistreerde doden waren alleen mensen die positief waren getest op COVID-19. Onlangs suggereerde het Britse Bureau voor de Statistiek (ONS) dat tot 25 april al meer dan 32.000 mensen in Groot-Britannië aan het virus zijn bezweken.

Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid vrijdag. Het aantal sterfgevallen steeg sinds donderdag met 626 op de vorige dag en bereikte 31.241. In het land worden alleen sterfgevallen in een ziekenhuis of verzorgingshuis geteld.