'Marokko stuurt hulpmiddelen naar buurland Algerije'

De zending bevatte onder meer een lading mondkapjes. Dat meldden verschillende Algerijnse media vrijdag. Volgens Algeria Times is een Boeing 737-8D6 donderdag vanuit Casablanca aangekomen in de Algerijnse hoofdstad Algiers.

Algerije is één van de zwaarst getroffen landen op het Afrikaanse continent. In een nieuw rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) werd vrijdag Algerije genoemd als één van de Afrikaanse landen die kwetsbaar zijn als effectieve coronamaatregelen uitblijven.