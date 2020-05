Beni Mellal: Ophef om bewoners die negatieve coronatest buurtgenoot vieren (video)

In de video die rondgaat op sociale netwerken is te zien hoe de man bij terugkomst uit het ziekenhuis warm wordt onthaald door zijn buren. De man testte negatief op het longvirus COVID-19. Men vergat daarbij echter de veiligheidsvoorschriften in acht te nemen.









Veel mensen in de video droegen geen mondkapje en stonden veel te dicht op elkaar luidkeels mee te zingen. Ondanks de aanwezigheid van ordediensten werd niet ingegrepen om de menigte uiteen te drijven. Het onverantwoordelijke gedrag zorgde online voor veel verontwaardiging.