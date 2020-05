Marokko: 15.000 doden vermeden door maatregelen tegen coronavirus

Dat blijkt uit een intern document van de afdeling epidemiologie van het Marokkaanse Ministerie van Volksgezondheid

Sinds het begin van de implementatie van de preventiemaatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus in Marokko zijn tussen de 9.000 en 15.000 mensenlevens bespaard gebleven. Ook zijn tussen de 300.000 en 500.000 nieuwe besmettingen voorkomen. In de schattingen van het ministerie is rekening gehouden met het scenario van een bescheiden gemiddelde besmettingsgraad (R0) van 2,0. Het wereldwijde gemiddelde is 2,2 met uitschieters naar 2,5.

Het document bevat ook een routekaart voor een geleidelijke versoepeling van de preventiemaatregelen beginnende op 20 mei. Op die datum verloopt naar verwachting de noodtoestand in het land. Het document bevestigt het voornemen van de autoriteiten om de noodtoestand te beëindigen als de derde fase van de virusuitbraak uitblijft en de besmettingsgraad zakt naar een waarde lager dan 1.





Op 5 mei was de gemiddelde besmettingsgraad in Marokko 1,01. De zwaarst getroffen regio's steken daar echter nog bovenuit, met name Casablanca (1,09), Marrakech (1,07), Tanger (1,06) en Fez (1,04). De regering houdt er rekening mee dat tegen 20 mei het land 6.400 besmettingen zal hebben bevestigd. Marokko telde tot dusver 5.661 officiële besmettingen.



De routekaart waarschuwt dat het onmogelijk is om de lockdown voort te zetten totdat het virus volledig is uitgeroeid. Het document onderstreept de doeltreffendheid van de tot dusver genomen maatregelen om de pandemie van het coronavirus in te dammen, maar adviseert echter om de noodtoestand niet opnieuw te verlengen om economische en sociale redenen.





Het verlengen van de lockdown zou kunnen leiden tot andere gezondheidsklachten en een tweede besmettingsgolf. Het document beveelt de lockdown op te heffen en het zorgsysteem actief bij te sturen door deze constant aan te passen aan het niveau van de virusuitbraak.





De Marokkaanse regering zal naar verwachting op 18 mei de versoepelingsmaatregelen aankondigen, twee dagen voor de geplande opheffing van de landelijke lockdown.

